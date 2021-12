Paris : les réceptifs parisiens et le tourisme naviguent à vue... 🔑

Depuis que le nouveau variant Omicron a fait son apparition, les professionnels vivent un nouveau ralentissement de l’activité.



« Le variant sème la panique. C’est l’incertitude. Si nous n’avons pas observé d’impact sur le moment, nous n’avons pas non plus de visibilité sur les réservations sur la croisière. Beaucoup de ventes s’effectuent sur site » , explique la directrice du développement commercial et marketing des Vedettes de Paris. « Nous observons les politiques de nos pays voisins, dont les Allemands et les Américains, respectivement 2e et 3e marché après la France. »



Les touristes naviguent eux aussi à vue… L’habitude de consommation se tourne vers la dernière minute. Un constat partagé par les réceptifs franciliens.



« La crise est difficile à gérer, comme les décisions brutales prises par les gouvernements. Désormais, les clients regardent les conditions avant de se lancer. Aujourd’hui, le délai de réservations est de 6 à 7 jours. Cela nous demande d’être très réactifs », explique Mumtaz Teker.



« Pas de quoi décourager les gens qui ont déjà bookés ou reportés. Nous ne sommes plus dans la même logique qu’en mars 2020 , explique Laurence Vuillemin de Paris Toujours. Ils vont laisser passer les fêtes, voir comment la situation évolue, pour reprendre leurs plans de voyages sur 2022. En janvier, on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, sauf très mauvaise nouvelle. »



Si le contexte actuel ne permet pas d'avoir beaucoup de visibilité, les professionnels veulent rester optimistes et gardent en tête que Paris restera toujours la Ville lumière. Un véritable phare au moment où la navigation se fait à vue…