Passez des moments inoubliables en famille à Veranda Resorts

Les hôtels Veranda à l’île Maurice promettent une expérience diversifiée pour les familles ! Que vous soyez en quête d'aventure en plein air ou de moments de détente, notre éventail d'activités saura combler tous les membres de votre famille.



Rédigé par Rogers Hospitality le Lundi 1 Avril 2024

Plongez dans un univers où le confort exceptionnel et l'accueil chaleureux sont au rendez-vous, créant ainsi le cadre parfait pour des souvenirs inoubliables. Pour ceux en quête de frissons, notre destination offre une multitude d'options excitantes.



Vous pouvez partir à la découverte des dunes colorées, explorer l’unique musée de Coquillages, ou encore vous lancer dans des aventures palpitantes en quad à travers des paysages à couper le souffle. Et pour les amateurs de safari, nos circuits vous emmènent à la rencontre de la faune locale, offrant ainsi des moments d'émerveillement et de découvertes.



En parallèle, nous veillons à ce que les plus jeunes membres de la famille ne soient pas en reste. Nos hôtels proposent des activités spécialement conçues pour divertir et éduquer les enfants, garantissant ainsi un séjour mémorable pour toute la famille.



Que vous choisissiez de vous aventurer dans les dunes, de partir en safari, ou de vous relaxer au bord de la piscine, chaque moment passé en famille sera précieux et gravé dans vos mémoires. Les hôtels Veranda à l’île Maurice sont le lieu idéal pour créer des souvenirs durables, où le bonheur et l'aventure se rencontrent pour offrir une expérience incomparable.



Vacances mémorables Les hôtels de Veranda Resorts sont réputés pour leur hospitalité personnalisée et leurs chambres familiales spacieuses, offrant ainsi un cadre idéal pour des vacances en famille inoubliables.



Au Timomo Kids Club, les enfants âgés de 3 à 11 ans peuvent s'immerger dans un monde d'aventures et de divertissements sous la supervision attentive de notre équipe dédiée, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit des parents et le bonheur des petits.



Embarquez pour une escapade familiale pleine de rires et d'aventures où chaque instant est précieux. Du plaisir sur la plage à la découverte de la culture locale, nos hôtels offrent une multitude d'activités pour tous les âges et tous les goûts. Construisez des châteaux de sable, participez à des jeux en plein air ou explorez les trésors cachés de l'île Maurice avec nos excursions spécialement conçues pour les familles. Pour optimiser votre séjour en famille, nous proposons des tarifs réduits et des activités spéciales pour les enfants, garantissant ainsi une expérience enrichissante pour tous.



De plus, profitez de l'accès gratuit au géoparc de la Terre des Sept Couleurs dans nos hôtels de Veranda Palmar, Pointe aux Biches ou Grand Baie, offrant une immersion fascinante dans la géologie unique de l'île Maurice. Dans les hôtels de Veranda Resorts, nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience inoubliable, où le confort, le divertissement et la détente se combinent pour créer des souvenirs durables.



Que vous souhaitiez vous détendre au bord de la piscine, explorer les merveilles naturelles de l'île ou simplement passer du temps de qualité en famille, nos hôtels sont l'endroit idéal pour une escapade parfaite.

Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre des moments magiques et des aventures inoubliables dans les hôtels de Veranda Resorts, où chaque instant est une invitation à découvrir le meilleur de l'île Maurice en famille.

Vous cherchez à créer des souvenirs mémorables en famille ? Les hôtels Veranda sont là pour répondre à toutes vos attentes ! Découvrez nos hôtels familiaux exceptionnels, classés 4 et 3 étoiles : Veranda Pointe aux Biches, Veranda Grand Baie, Veranda Tamarin et Veranda Palmar Beach. Réservez dès aujourd'hui chez Veranda Resorts pour vivre des vacances inoubliables avec vos proches.

Contactez-nous : Téléphone :

Maurice : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32



Email :

Site web :



Maurice : +230 260 5101France : +33 1 85 73 62 00Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32Email : booking@veranda-resorts.com Site web : veranda-resorts.com

Lu 157 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrir les délices culinaires avec Sun Siyam Resorts Grecotel présente le meilleur d’Athènes : THE DOLLI et CAPE SOUNIO