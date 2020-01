Patrimoine mondial de l’UNESCO : Nice candidate

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et Franck Riester, ministre de la culture, ont annoncé la candidature de « Nice, capitale du tourisme de riviera » à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



"Le dossier de Nice, que nous avons décidé de défendre cette année, est profondément original. Il s’agit de reconnaître la valeur patrimoniale d’un type d’urbanisme inédit : cosmopolite et orienté vers les loisirs. Ce qui s’est joué à Nice à partir de la fin du XVIIIe siècle, c’est l’invention d’une part importante de notre modernité" a déclaré Franck Riester.



Cette candidature sera examinée par le Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO lors de sa session de juillet 2021.