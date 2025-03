Petit Futé : Quotatrip s’installe à Dubaï et vise un développement à l’international [ABO]

Je ne suis pas juge pour décréter si la plateforme doit s’immatriculer

mais cela n’empêche pas de regarder, dans un premier temps si cette société dirige son activité vers le territoire français.



Si l’on regarde les faisceaux d'indices, on peut se demander pourquoi une entreprise de Dubaï, qui fait référence à une marque française, à savoir le Petit Futé, existerait en français si ce n'est pas pour diriger son activité vers le consommateur français ?

il faut toujours avoir à l'esprit la définition du code du tourisme qui précise que si un opérateur « offre à la vente », il doit s’immatriculer.



Or dans le cas de Quotatrip, on peut considérer qu'un site qui affiche des slogans tels que « Explorez le monde », « Choisissez votre prochain voyage », « Créer mon prochain voyage », etc., tout cela s’apparente à de l'offre à la vente

soit c'est Quotatrip qui dirige du business vers la France et qui offre à la vente des voyages et donc elle doit avoir une garantie financière, soit on considère que ce sont les DMC qui vendent en direct sur le marché français et qu’elles devraient avoir une garantie financière

Mais en tant que société non-européenne, Quotatrip pourrait-elle entrer dans le cadre de l’article L211-18-1 du Code du Tourisme qui exige que, analyse Me Emmanuelle Llop, du cabinet Equinoxe Avocats,Rappelant qu’il ne s’agit pas d’une question de rémunération ou de cheminement des paiements, «», poursuit Me Llop.Ainsi, deux cas de figure se dessinent : «», conclut Emmanuelle Llop.En effet, au bout du compte, il ne faut pas oublierqui aurait réservé l'intégralité de son voyage terrestre via une société apportée par Quotatrip, sans en connaitre la responsabilité, les garanties, la solvabilité, l'assurance de RCP, etc.Car, si le déménagement du siège social de Quotatrip à Dubaï ne lui permet pas d'échapper à ses obligations, cela peut lui permettre d'échapper aux poursuites…