Phoenix Voyages vous présente son « Escapade bien-être à Séoul »

Escapade Religions & Spiritualité,

Escapade Culinaire,

Escapade Arts & Artisanat,

Escapade Nature,

Escapade Classique.

Avec un mélange intrigant de pratiques médicinales traditionnelles et une abondance d’endroits calmes et de centres de soins, Séoul est la ville idéale pour les voyageurs en quête d'expérience authentique favorisant la santé et le bien-être.(*) Soju : Alcool de riz ou de pomme de terre(**) Makgeolli : alcool de riz fermenté, doux, sucré et laiteuxÀ consommer avec modération.Phoenix Voyages propose également d’autres programmes thématiques en Corée du Sud et ses différentes destinations :De quoi satisfaire tous les clients !Nous restons aussi à votre disposition pour tout autre circuit sur-mesure.