Podcasts "Voyagez en France": Découvrez Cannes dans cette interview de Laure Toma-Auneau, directrice de l'office du tourisme de Cannes

Dans ce podcast,, présente en 20 minutesqui ne se "résume pas à sa Croisette et à ses plages".Dans ce podcast, elle met en lumière :, avec ses rues piétonnes et ses marchés; lesqui peuvent se faire toute l'année en dehors du festival de Cannes; le fait que Cannes est, après Paris, la ville qui...Laure Toma-Auneau met également en avantqui sont à 20 minutes de bateau de Cannes et leset elle insiste particulièrement sur l'île de Saint-Honorat où se trouve le Monastère de Lérins où vivent des moines cisterciens qui ont fait voeu de silence et où il est même possible de faire une retraite monastique.Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez en France" sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com, Google et toutes les plateformes notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...