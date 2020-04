Portugal : Algarve Tourism Bureau propose des formations en ligne

L’Algarve Tourism Bureau propose un programme de formations en ligne. Les agents de voyage ont à leur disposition 5 modules de formation, afin de les aider à s’informer et mettre à jour leurs connaissances sur la région : les plages, le golf, les meetings & incentives, les sports & la nature et les joyaux cachés et la gastronomie.Ces modules leur permettent de décrocher un diplôme virtuel lorsque tous les modules sont correctement complétés.Les principaux objectifs de ce programme de formation en ligne sont de renforcer les connaissances des professionnels du tourisme sur l’Algarve et fidéliser les agents de voyages participant à des sessions de formation en ligne indique un communiqué de presse.L'Algarve est une région située à l’extrême sud du Portugal. La côte de l'Algarve est découpée de falaises et de très belles plages de sable doré sur près de 200 km.