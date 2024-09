Programme hiver Air France : découvrez les nouveautés 2024 - 2025

Dans le cadre de sa montée en gamme, Air France poursuit le déploiement de ses nouvelles cabines de voyage.

Sur long-courrier, celles-ci sont proposées sur Airbus A350-900 et Boeing 777-300ER et déclinées en Business, Premium et Economy.



Sur la flotte régionale, le premier Embraer 190 équipé des nouvelles cabines s’envolera cet automne, avec à son bord des sièges plus légers, plus confortables et équipés de ports USB A et C.



Depuis juillet dernier, les clients voyageant en cabine La Première empruntent un nouveau parcours d’exception au sol à Paris-Charles de Gaulle. Ils bénéficient ainsi d’un cheminement totalement privé et confidentiel de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’installation à bord de l’avion, et ont la possibilité de réserver des suites privatives attenantes au salon La Première.



En fin d’année, Air France dévoilera une cabine La Première "entièrement repensée ". Elle se veut la plus longue du marché avec cinq hublots et sera déployée sur un nombre d’appareils plus important qu’actuellement. A l’hiver 2024-2025, les suites La Première seront disponibles sur une sélection de Boeing 777-300ER desservant Abidjan, Dubaï, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Tokyo-Haneda et Washington.