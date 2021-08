Provence-Alpes-Côte d'Azur : les voyants sont au vert pour l'été 2021

Comme l’an dernier, la clientèle française a répondu présente cet été.



Sur les 2 mois d’été, les nuitées des touristes français extrarégionaux ont progressé de 5% par rapport à 2020 et de 20% comparativement à 2019.



Après un bon redémarrage lors des ponts de l’Ascension et de Pentecôte et une progression plutôt modérée en juin, le mois de juillet a enregistré une hausse de 7% des nuitées par rapport à l’été dernier.



Cette progression s’est poursuivie lors de la première quinzaine du mois d’août à un rythme moins soutenu de +2%. Les Franciliens et les habitants des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Occitanie sont les plus représentés parmi ces clientèles.