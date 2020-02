Qatar Airways et American Airlines signent un partenariat stratégique

Ainsi, le partenariat va permettre aux passagers de la compagnie du Golfe d’emprunter les vols domestiques d'Américan Airlines au départ de Boston (BOS), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) et Philadelphie (PHL), ainsi que les vols internationaux.



De plus, les clients pourront combiner les programmes de fidélité.



Doug Parker, PDG du groupe American Airlines, a déclaré : " notre objectif est de continuer à étendre et renforcer nos partenariats afin de compléter le réseau d’American Airlines et d’offrir un choix plus large de destinations à nos passagers. "



" Il nous permettra aussi de créer de nouvelles opportunités de croissance pour American Airlines. Nous sommes ravis de cette coopération renouvelée entre nos deux compagnies et espérons construire une relation d’autant plus forte avec Qatar Airways au fil du temps. "