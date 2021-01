Qatar Airways va tester aussi le Travel Pass de IATA

Son Excellence M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : « Le Travel Pass de l'IATA fait office de passeport numérique et constitue l’outil le plus avancé dans notre lutte contre la propagation du COVID-19.



Il permet aux passagers de planifier leurs prochains séjours tout en sachant que leur titre de voyage vérifié est basé sur les dernières informations COVID-19 et les réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données.



Nous espérons qu'en investissant dans cette technologie, nous pourrons encourager davantage les passagers du monde entier à planifier leurs futurs voyages au cours des prochains mois. »