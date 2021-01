Etihad et Emirates vont tester le Travel Pass de Iata "passeport sanitaire" créé par IATA

Emirates et Etihad sont les deux premières compagnies qui vont tester le Travel Pass de IATA (Association du transport aérien international). Cette application mobile permettra de créer un « passeport numérique » pour

vérifier si les tests ou les vaccins préalables au départ sont en ligne avec les exigences des pays.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 20 Janvier 2021

Etihad et Emirates seront les deux premières compagnies à tester le Travel Pass de l’IATA.



Il s'agit d'une application mobile qui a l'ambition de proposer aux passagers les dernières informations et restrictions sur les voyages pays par pays, une liste de laboratoires et centres médicaux certifiés pour les tests et les vaccinations et un canal sécurisé permettant aux laboratoires d'envoyer des informations médicales.



Informations que les passagers peuvent ensuite transmettre aux agences frontalières et aux compagnies aériennes.



Initialement, le Travel Pass de l’IATA sera offert aux clients d’Etihad Airways empruntant certains vols au départ d’Abou Dhabi au premier trimestre de 2021.

Quant à Emirates, la compagnie va entreprendre une phase 1 à Dubaï pour valider les tests PCR de COVID-19 avant le départ.



Durant cette phase initiale, qui devrait commencer en avril, les clients de la compagnie voyageant à partir de Dubaï pourront communiquer au transporteur aérien le statut de leurs tests de COVID-19 avant même d’arriver à l’aéroport, grâce à l’application qui transmettra les détails au système d’enregistrement de la compagnie.



"C’est une première étape pour rendre les voyages internationaux durant la pandémie aussi pratiques que possible, et rassurer les gens sur le fait qu’ils se conforment aux exigences d’entrée des gouvernements relatives à la COVID-19" a déclaré Nick Careen, vice-président principal de l’IATA, Aéroports, Passagers, Fret et Sûreté



"Notre objectif est de donner à tous les gouvernements la confiance nécessaire pour rouvrir les frontières aux voyageurs en s’appuyant sur des données vérifiées sur les vaccins et les tests " a-t-il ajouté.

