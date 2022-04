Quel futur carburant pour le tourisme spatial ?

Pour conclure cette liste (non exhaustive) on ne peut passer sous silence le fait qu’en novembre 2021, une équipe de chercheurs suisse vient de publierLa particularité de ce carburant et de rejeter autant de carbone qu’il n’en absorbe lors de sa fabrication.Dans le projet suisse, détaillé dans la revue Nature,. Les chercheurs expliquent que le processus consiste à transformer le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone via un cycle de réchauffement et de refroidissement très précis.Ce dernier permet de former un "gaz de synthèse" qui placé dans un catalyseur en cuivre est liquéfié. Le gaz devient alors du méthanol ou du kérosène, deux carburants très populaires, et utilisés en majorité dans le spatial et l’aviation.Toutes les étapes du procédé de la fabrication, sont faites grâce à de l’énergie renouvelable, fournie par des panneaux solaires.Pour le moment nous en sommes au tout début des recherches, mais cela peut être l’idée de génie du XXIème siècle, idée pas si folle quand on sait que Bill Gates avec Carbfix et Elon Musk sont aussi « sur le coup ».Il est évident que lorsqu’un carburant écologique sera découvert celui-ci non seulement aura un immense impact sur l’environnement, mais déclenchera une véritable révolution industrielle.Quel sera le carburant ou les futurs carburants choisis pour le tourisme spatial et quand, cela se passera-t-il ? La question reste encore ouverte.Une chose est par contre est déjà certaine :Donc ne nous trompons pas, l’avenir et la réussite du tourisme spatial devra intégrer cette donnée fondamentale qu’est la préservation de l’environnement.Les professionnels en sont bien conscients : la recherche de carburants "verts", de lanceurs moins pollueurs, de fusée "verte" sont là pour en témoigner.