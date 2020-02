Recrutement Azureva : 10 CDI et 700 postes en CDD à pourvoir

Par ailleurs, Azureva recrute tout au long de l’année sur l’ensemble de ses sites :

- des postes en CDI : directeur d'établissement touristique, responsable de restauration, responsable accueil et administration, responsable de maintenance (multi-sites), chef de cuisine.



- des postes en CDD : second de cuisine, cuisinier, commis de cuisine, magasinier, plongeur, chef d'équipe salle, serveur, barman, chef d'équipe accueil, hôte d'accueil.



- et des postes au siège de la marque : ensemble des métiers relatifs aux services support (direction des ressources humaines, direction financière, direction des exploitations et direction commerciale).