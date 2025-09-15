Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

L’édito d’Anaïs Borios

Ça y est, la rentrée est bien là ! Les mails affluent, les derniers vacanciers (comme les grévistes) sont de retour et tout le secteur termine ses phrases par « on se voit à l’IFTM ? ». Dans les colonnes de TourMaG, comme sur LinkedIn, chaque jour apporte son lot de nominations et de promotions, portées par le mercato de septembre…

Rédigé par Anaïs BORIOS le Lundi 15 Septembre 2025

