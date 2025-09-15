TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

L’édito d’Anaïs Borios


Ça y est, la rentrée est bien là ! Les mails affluent, les derniers vacanciers (comme les grévistes) sont de retour et tout le secteur termine ses phrases par « on se voit à l’IFTM ? ». Dans les colonnes de TourMaG, comme sur LinkedIn, chaque jour apporte son lot de nominations et de promotions, portées par le mercato de septembre…


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

Si les jeunes candidats sont aujourd’hui très exigeants, la baisse des recrutements qui s’annonce à l’automne - entraînée par le contexte économique et géopolitique actuels - pourrait leur être moins favorable - DepositPhotos.com, TCdesign
Si les jeunes candidats sont aujourd’hui très exigeants, la baisse des recrutements qui s’annonce à l’automne - entraînée par le contexte économique et géopolitique actuels - pourrait leur être moins favorable - DepositPhotos.com, TCdesign
CroisiEurope
Et pourtant, dans les agences de voyages, les recrutements sont toujours à la peine

Alors pas dans toutes les agences : les groupistes et les agences spécialistes du voyage sur-mesure parviennent à tirer leur épingle du jeu. En revanche, chez les généralistes, on tire la langue !

Lire à ce sujet : Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Tandis que des études montrent que les clients reviennent vers les agences de voyages, redécouvrent la valeur du sur-mesure, exigent du conseil, de l’expertise et de la réassurance, le secteur - en pleine recherche de personnel qualifié - ne séduit plus vraiment les jeunes générations.

En cause ? Des conditions de travail qui restent rigides, notamment sur la question du télétravail. Facilement envisageable pour des métiers de back office ou dans des agences traditionnelles très staffées, il peut vite devenir problématique dans les toutes petites structures (sans parler des risques liés à la cybersécurité). Résultat : impossible d’aménager des horaires, d’instaurer des rotations ou de libérer un samedi.


Quand la passion ne suffit plus...

Mais, quand bien même, la réalité fait que les nouvelles générations, elles, aspirent à de la flexibilité, à des parcours plus ouverts, et se détournent d’un métier qui reste figé.

Comme dans la restauration ou l’hôtellerie, la passion ne suffit plus à les retenir.

À cela s’ajoute un problème de compétences.

Le BTS Tourisme n'est plus adapté et les écoles forment des communicants, des futurs managers, mais ne transmettent plus la base : la billetterie aérienne, le maniement des GDS. Or, sans maîtrise de l’aérien, impossible de concevoir un voyage sur-mesure.

Ce déficit technique fragilise jusque dans les agences haut de gamme, qui peinent à recruter des conseillers capables de répondre à des demandes complexes, alors même que la demande est forte.

Beaucoup de jeunes formés préfèrent ainsi partir vers le tourisme d’affaires, mieux rémunéré, ou vers la communication digitale, laissant les agences traditionnelles à la peine.

Vers une crise de l’emploi à l’automne ?

La profession se trouve donc face à un paradoxe : le secteur ne manque pas de demande, mais n’arrive pas à attirer, ni à fidéliser.

Les passionnés restent, par conviction, mais pour combien de temps encore ?

Dans le contexte économique et géopolitique actuels, ils pourraient tout aussi bien être tentés d’aller voir dans d’autres secteurs, un peu comme au temps du Covid…

Néanmoins, les cartes pourraient bien être vite rebattues et l’équilibre actuel basculer. Car si les candidats sont aujourd’hui très exigeants, la crise de l’emploi qui s’annonce à l’automne pourrait leur être moins favorable, tandis que les employeurs pourraient retrouver l’avantage.

Enfin, pour réenchanter le métier, il faudra plus que de beaux discours : investir dans la formation, revaloriser les compétences, ouvrir des perspectives claires.

L’agent de voyages d’aujourd’hui ne vend plus que des brochures : il crée des expériences uniques, et cela mérite reconnaissance. Tant que ce virage ne sera pas pris, la pénurie continuera d’entraver l’un des secteurs les plus humains et les plus essentiels du tourisme.


Lu 500 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]

Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]

Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO] Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO] Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

Inde, Egypte, aérien, Tunisie, Australie… que se passe-t-il sur la planète tourisme ? [ABO] Inde, Egypte, aérien, Tunisie, Australie… que se passe-t-il sur la planète tourisme ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]

Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis
Partez en France

Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rencontres et partage au Guatemala

Rencontres et partage au Guatemala
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias