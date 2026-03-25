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Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2026

Tahiti Et Ses Îles a tenu son workshop bisannuel réunissant ses partenaires tour-opérateurs et professionnels du tourisme polynésiens.


Le 10 mars dernier, Tahiti Tourisme a réuni une nouvelle fois ses partenaires lors de son évènement bisannuel « Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles » à l’Hôtel Le Marois, Paris. En effet, l’office du tourisme organise ce workshop tous les 2 ans afin de permettre aux tour-opérateurs français, belges et suisses francophones de venir à la rencontre des professionnels du tourisme polynésiens et de découvrir les nouveautés de la destination. La journée s’est clôturée par une soirée festive haute en couleurs avec des ateliers artisanaux et des saveurs polynésiennes.


Rédigé par Tahiti Tourisme le Dimanche 29 Mars 2026 à 22:00

Vaihere LISSANT, Directrice Générale de Tahiti Tourisme, accompagné de Bud GILROY, Président du Conseil d’Administration de Tahiti Tourisme ont tenu à exprimer leurs remerciements auprès de ces professionnels pour leur soutien sans faille dans la commercialisation de Tahiti Et Ses Îles et à faire le point sur les résultats exceptionnel enregistré par la destination depuis 3 ans, les tendances à venir et la stratégie de l’office du tourisme pour l’avenir.

L’EDITION 2026 DU RENDEZ-VOUS TAHITI ET SES ÎLES


Cette année encore, les différents secteurs du tourisme, hôteliers, transporteurs aériens, compagnies de croisières, charter nautique, navette maritime et agences réceptives de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présents au Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2026, l’évènement à ne pas manquer, dédié uniquement à la destination de la Polynésie française sur le marché français, belge et suisse francophone avec la présence de 44 tour-opérateurs dont 38 TOs français et 6 TOs belges.

24 partenaires polynésiens représentants 39 marques ont participé, parmi lesquels :
Les compagnies aériennes : Air Tahiti Nui, Air France, French bee, Air Moana et Air Tahiti,
Les compagnies de croisières, charter nautique et navette maritime : Aranui Cruises, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Le Ponant, Dream Yacht Charter et Apetahi Express,
Les hôtels : Apatoa Beach & Garden Village, Conrad Bora Bora Nui, Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, Hilton Hotel Tahiti, InterContinental Hotels & Resorts, Maitai Hotel, The Brando, Pearl Resorts Le Bora Bora - Le Nuku Hiva - Le Taha’a - Le Tikehau, Hotel Kia Ora Resort and Spa Rangiroa, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, Hôtel Hibiscus, Manava Beach Resort and Spa, Motu Nao Nao, Niu Beach Hotel Moorea, Opoa Beach Hotel, Oro Paraoa, Raiatea Lodge Hôtel, Hôtel Reva Tahiti, Royal Bora Bora, Royal Tahitien, Tahiti Pearl Beach Resort, The St. Regis Bora Bora Resort, The Westin Bora Bora, Vahine Private Island,
Les agences réceptives : Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Tahiti Travel, Tahiti Travel Services.

La journée s’est clôturée par une soirée festive haute en couleurs avec des ateliers (bar à mono'i, dégustation de rhum de Tahiti, confection de couronnes de fleurs fraîches, atelier perles de Tahiti, tatouage, photos souvenirs, spectacles de danse) et des saveurs polynésiennes, rassemblant près de 200 professionnels (tour-opérateurs, agents de voyage, officiels et presse) qui contribuent au succès de la destination tout au long de l’année.

BILAN 2025 & PERSPECTIVES 2026 : PERFORMANCE RECORD, TRANSFORMATION STRATEGIQUE ET ENGAGEMENT DURABLE

A l’occasion de sa conférence annuelle « Bilan 2025 & Perspectives 2026 », Tahiti Tourisme a présenté aux professionnels du secteur un panorama à la fois solide et ambitieux : une destination qui enregistre une troisième année consécutive record, tout en préparant activement sa montée en gamme et sa transformation durable.

Dans un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques et les tensions économiques, Tahiti Et Ses Îles confirme son statut de destination refuge, stable et hautement désirable sur le segment long-courrier premium.

2025 : UNE DYNAMIQUE RECORD PORTEE PAR DES MARCHES FIDELES A TAHITI ET SES ÎLES


Les résultats 2025 confirment une croissance soutenue et structurée pour la destination Tahiti Et Ses Îles. La fréquentation poursuit sa progression, portée notamment par le marché français, en hausse de 42% par rapport à 2019.

Cette clientèle constitue un pilier stratégique :
- Elle affiche un niveau de dépense élevé (3 185€ en moyenne hors transport international).
- Elle valorise la diversité des îles et des expériences.
- Elle contribue fortement aux recettes touristiques, qui ont atteint 838 millions d’euros en 2024.
La destination consolide ainsi son positionnement sur une clientèle qualitative, à forte contribution économique, essentielle pour l’ensemble des opérateurs du territoire.

2026 : UNE ANNEE DE TRANSITION STRUCTURANTE

L’année 2026 sera marquée par une phase stratégique de rénovation et de modernisation du parc hôtelier.

Près de 18% des clés existantes feront l’objet de rénovations majeures, principalement concentrées au premier trimestre. Cette baisse temporaire d’inventaire (-487 clés) répond à une volonté claire : renforcer la qualité, la compétitivité et la cohérence du positionnement premium de la destination.

Parmi les projets emblématiques :
- La rénovation du Tahiti Lagoon Resort,
- La transformation du mythique Bloody Mary’s à Bora Bora.

En parallèle, l’offre se renouvelle avec +238 nouvelles clés hôtelières, soit 9% du parc 2025, témoignant d’une dynamique d’investissement continue.

CROISIERE : UN LEVIER STRATEGIQUE DE CROISSANCE ET DE SAISONNALITE A TAHITI ET SES ÎLES


Le segment croisière connaît une expansion significative. La capacité par nuitée cabine en 2026 progresse de 30% par rapport à 2025, avec l’arrivée ou le renforcement d’acteurs prestigieux :
- Ritz-Carlton Yacht Collection (Evrima)
- Siversea Cruises
- Le Ponant

Dès 2027, trois nouveaux bateaux basés à l’année viendront renforcer la capacité existante (+50% de cabines supplémentaires).
La croisière s’impose comme un outil majeur de diversification, d’élargissement de la clientèle et de lissage saisonnier, particulièrement stratégique pour les professionnels du secteur.

CONNECTIVITE AERIENNE : UNE ACCESSIBILITE CONSOLIDEE

Les liaisons Paris-Papeete est désormais opérée par trois compagnies aériennes, représentant entre 13 et 18 vols hebdomadaires. Cette stabilité capacitaire garantit visibilité et sécurité commerciale aux tour-opérateurs et agences partenaires.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE, UNE VISION AFFIRMEE

Depuis juin 2025, la nouvelle gouvernance de Tahiti Tourisme réaffirme quatre priorités structurantes :
● Développer un tourisme inclusif et durable
● Consolider les marchés primaires tout en accélérant la diversification (Europe, Pacifique, Asie)
● Lisser la saisonnalité (croisière, MICE, segments spécifiques basse saison)
● Ancrer l’image d’une destination stable, sécurisée, éloignée des tensions internationales

Tahiti Et Ses Îles s’affirme plus que jamais comme un havre de paix, un territoire d’exception permettant de « renouer avec l’essentiel ».

Le Plan Tourisme Durable 2030 repose sur :
● 4 axes stratégiques
● 16 orientations
● 110 actions pilotées par 27 coordinateurs

La Polynésie française protège désormais 100 % de ses eaux, devenant la plus vaste Aire Marine Protégée au monde, un engagement fort en faveur de la préservation de l’océan et du patrimoine Naturel.

Les actions portent sur :
● La gouvernance durable
● Les retombées économiques locales
● La protection environnementale
● La valorisation culturelle

Cet engagement renforce la crédibilité internationale de la destination auprès des marchés sensibles aux enjeux ESG.

Renouez avec l’essentiel à Tahiti Et Ses Îles !

Contacter Tahiti Tourisme France

Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2026
122 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris – France

Tel : +33 (0) 1 53 43 53 95
Email : trade@tahititourisme.fr

Site web : www.tahititourisme.fr

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Tags : Tahiti Tourisme
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