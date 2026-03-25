L’EDITION 2026 DU RENDEZ-VOUS TAHITI ET SES ÎLES

Cette année encore, les différents secteurs du tourisme, hôteliers, transporteurs aériens, compagnies de croisières, charter nautique, navette maritime et agences réceptives de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présents au Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2026, l’évènement à ne pas manquer, dédié uniquement à la destination de la Polynésie française sur le marché français, belge et suisse francophone avec la présence de 44 tour-opérateurs dont 38 TOs français et 6 TOs belges.



24 partenaires polynésiens représentants 39 marques ont participé, parmi lesquels :

● Les compagnies aériennes : Air Tahiti Nui, Air France, French bee, Air Moana et Air Tahiti,

● Les compagnies de croisières, charter nautique et navette maritime : Aranui Cruises, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Le Ponant, Dream Yacht Charter et Apetahi Express,

● Les hôtels : Apatoa Beach & Garden Village, Conrad Bora Bora Nui, Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, Hilton Hotel Tahiti, InterContinental Hotels & Resorts, Maitai Hotel, The Brando, Pearl Resorts Le Bora Bora - Le Nuku Hiva - Le Taha’a - Le Tikehau, Hotel Kia Ora Resort and Spa Rangiroa, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, Hôtel Hibiscus, Manava Beach Resort and Spa, Motu Nao Nao, Niu Beach Hotel Moorea, Opoa Beach Hotel, Oro Paraoa, Raiatea Lodge Hôtel, Hôtel Reva Tahiti, Royal Bora Bora, Royal Tahitien, Tahiti Pearl Beach Resort, The St. Regis Bora Bora Resort, The Westin Bora Bora, Vahine Private Island,

● Les agences réceptives : Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Tahiti Travel, Tahiti Travel Services.



La journée s’est clôturée par une soirée festive haute en couleurs avec des ateliers (bar à mono'i , dégustation de rhum de Tahiti, confection de couronnes de fleurs fraîches, atelier perles de Tahiti, tatouage, photos souvenirs, spectacles de danse) et des saveurs polynésiennes, rassemblant près de 200 professionnels (tour-opérateurs, agents de voyage, officiels et presse) qui contribuent au succès de la destination tout au long de l’année.