Rendez-vous en France : le marché américain reste solide en 2025 [ABO]

La Côte d’Azur est une valeur refuge pour les Américains, qui apparait comme une destination abordable. Nous avons lancé une campagne avec Expedia, et nous sommes dans la lignée des campagnes précédentes. L’offre sur notre territoire correspond à leurs attentes, avec une hôtellerie 4 et 5 étoiles conséquentes, des nouveautés et des rénovations

Ce qui est intéressant, c’est que cette clientèle est très présente au printemps notamment. Outre la Côte d’Azur, les Alpes du Sud représentent une belle opportunité pour les Nord-américains de la côte Est qui aiment le ski. Nous devenons attractifs par rapport aux stations américaines qui coûtent très cher.

Paris n’est pas seule à capter cet intérêt. L’aéroport de Nice Côte d’Azur a, aussi, renforcé sa desserte vers les États-Unis. Quatre compagnies — La Compagnie, United, Delta et American Airlines — relient Nice à Atlanta, New York, Philadelphie et Washington, et opèreront jusqu’à cinq vols quotidiens en haute saison.», souligne Manuel Harbreteau, responsable Pôle observation prospective & marketing de l’offre de Côte d’Azur France Tourisme.Plus largement, la clientèle américaine est depuis deux ans, la première clientèle internationale des hôtels de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loïc Chovelon , directeur général du Comité Régional du Tourisme de la Région Sud précise : «. ». En 2024, les arrivées avaient déjà bondi de 28 % par rapport à 2023.