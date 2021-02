Reprise ou résilience ? Une réflexion "covidienne" sur l’avenir

- Grâce aux datas, les forces du marché peuvent le faire. Mais, attention : quand il s'agit de prévoir les activités humaines ou les points de basculement politiques, nos systèmes de modélisation sont perdants, car nous ne pouvons pas supposer que les futures crises d'origine humaine seront semblables à celles du passé.



- Le fait que nos scientifiques et nos dirigeants politiques les plus intelligents envisagent un retour à la "normale" reflète pour sa part un échec collectif de l'imagination. En tant que société, nous devons commencer à réfléchir de manière plus créative à la manière dont les ressources et les formes de relations sociales et économiques existantes peuvent être recombinées pour faire face à de nouveaux problèmes.



- Dans les jeux populaires, la coopération sociale est récompensée par un sentiment d'identité partagée et l’attribution de récompenses. Dans le même temps, des valeurs telles que le bien-être communautaire et environnemental devront être intégrées dans les mesures et les modèles en vigueur, afin qu'elles restent une priorité, indépendamment de ce qui se passe ailleurs.



- La science et l'ingénierie ne peuvent pas nous sauver à elles seules, car leurs résultats devront soutenir la refonte des pactes sociaux. Les arts et les sciences humaines regorgent des outils nécessaires à la réinvention, mais il leur manque l'agencement technique. Il faut tous s’y mettre. »



Alors, le secteur du tourisme aura-t-il les capacités d’être résilient ou se contentera-t-il de reprendre comme avant ? Là sont les challenges de demain et après-demain.