Résas jusqu'au 1er mai : Costa Croisières propose l'annulation sans frais

Pour inciter les voyageurs à réserver alors que l'épidémie de Coronavirus touche la France, Costa Croisières lance une offre qui permet aux clients de réserver une croisière avec la garantie de pouvoir annuler la part maritime sans frais jusqu’au 1er mai 2020.



Ainsi, les clients peuvent réserver leurs prochaines vacances d’été ou d’automne/hiver, et le deuxième passager bénéficie de 50% de réduction, indique la compagnie.



Cette offre est valable sur tous les tarifs toute l’année, avec la formule boissons offerte pour les tarifs Total Comfort et Deluxe de la Méditerranée à l’Europe du Nord, en passant par les Caraïbes, Dubaï et les Emirats, où il sera possible de visiter l’Exposition Universelle 2020 l’hiver prochain.