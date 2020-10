Retrouvez ce mois-ci une interview d’Audrey NICOUD, Directrice du bureau de BALI SEKEN en France.

Rédigé par Bali Seken le Lundi 19 Octobre 2020

Bonjour Audrey, tout d’abord comment allez-vous ? Comme tout le monde le sait, la situation est plus que compliquée pour notre secteur d’activité en France.

Nous avons beaucoup travaillé sur les reports depuis la fermeture des frontières. Quelques partenaires nous ont tout de même confirmé des dossiers groupes ou FIT mais nous sommes loin des chiffres des années précédentes qui étaient en croissance permanente.

C’est plus compliqué pour nos collaborateurs en Indonésie. En effet, il n’existe pas de chômage. Nous essayons malgré tout de les aider du mieux possible en attendant la ré ouverture des frontières.

Justement, avez-vous une idée de la date de ré ouverture des frontières ? Cela devait être le 11 septembre dernier. Mais pour l’instant nous n’avons aucune information précise. Nous espérons vivement pour le début de l’année prochaine, avant le nouvel an chinois qui aura lieu le 12 février.

Comment se passe l’activité de vos partenaires hôteliers sur place ? Nous sommes en contacts permanents avec eux. Certains ont fermé temporairement.

Nous ne savons pas comment cela va re démarrer pour eux. Les prestations seront-elles les mêmes qu’avant le COVID ? Une chose est sûre nous nous adapterons rapidement.

D’ailleurs nous avons commencé notre tour des hôtels sur l’ensemble de Bali afin de faire un état des lieux et assurer nos partenaires de notre engagement dès que cela repartira.

Quels sont vos objectifs post Covid ? Malgré cette pandémie, nous avons décidé de ne pas rester attentistes. Nous travaillons sur des projets internes afin d’optimiser encore plus notre réactivité et notre production.

Nous en profitons également pour travailler sur des projets de développement.



Ah c’est intéressant. Vous pouvez nous en dire plus. Ah Ah !!! Non pas pour l’instant. Par décence pour notre profession dans un premier temps. Nous courbons l’échine comme grands nombres de nos confrères en attendant des jours meilleurs. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail des différents collectifs des agents de voyages, des EDV pour leur abnégation sans relâche.

Mais vous le saurez bien assez tôt.

Vous deviez d’ailleurs participer à l’IFTM 2020 n’est-ce pas ? En effet, nous avions réservé un Stand pour cette édition. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2021.



Audrey NICOUD

01 56 04 20 12

production@baliseken.fr

www.baliseken.fr



