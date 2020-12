Réveillon : Airbnb prend les devants pour éviter les fêtes dans ses locations plan de lutte contre les fêtes et les grands rassemblements

Airbnb déjà montré du doigt à l'occasion de fêtes qui ont mal tourné dans des hébergements loués sur la plateforme, souhaite montrer patte blanche pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le site a donc pris plusieurs mesures censés limiter les grands rassemblements pour les fêtes de fin d'année.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 4 Décembre 2020

Airbnb annonce un plan visant à lutter contre les fêtes et les grands rassemblements à l'occasion du Nouvel An.



Plusieurs mesures ont été prises dont le blocage des réservations pour les voyageurs qui ne disposent pas d'au moins un commentaire positif sur la plateforme, et qui souhaitent louer un logement entier pour la seule nuit de la Saint-Sylvestre.



Ces mesures sont appliquées dès aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, au Royaume-Uni, et en Espagne.



Par ailleurs pour chaque réservation effectuée incluant la nuit de la Saint-Sylvestre, et quelle que soit la durée du séjour, les voyageurs devront attester sur l'honneur ne pas avoir l'intention d'organiser des fêtes.



En signant cette attestation, les voyageurs reconnaissent s'exposer à de potentielles poursuites judiciaires de la part d'Airbnb, en cas d'infraction aux règles relatives à l'interdiction des fêtes et événements instaurées par la plateforme.



Pour éviter les fêtes et les débordements dont ont déjà fait l'objet des locations Airbnb, une nouvelle adresse de contact dédiée a été créée à Paris pour permettre aux maires d'arrondissement de signaler à la plateforme des comportements inappropriés.

Un contingent d'agents formés aux problématiques de sécurité sera spécialement mobilisé pendant toute la nuit de la Saint-Sylvestre.



Plus largement la plateforme va restreindre les réservations de proximité effectuées en dernière minute par des voyageurs ne disposant pas de commentaires positifs.



« Nous savons que cette période de festivités ne ressemblera à aucune autre et nombre d'entre nous porteront un toast à la fin de cette année incroyablement difficile. Une minorité des utilisateurs pourrait cependant nuire à ces festivités. Notre message est clair : cela n'aura pas lieu sur Airbnb.



Nous mettons ainsi en place des mesures supplémentaires pour nous assurer que les voyageurs comme les hôtes et les territoires qui les accueillent puissent bénéficier de séjours à cette occasion en toute sécurité, » témoigne Patrick Robinson, Directeur des affaires publiques Europe d'Airbnb.

