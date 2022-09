Robot, réalité virtuelle : le MSC Seascape proposera des expériences immersives high-tech

En plus du Robotron, d’autres divertissements high-tech seront disponibles à bord du MSC Seascape.



A commencer par un simulateur de vol en réalité virtuelle à 360°, avec des casques de réalité virtuelle et des effets spéciaux, pour procurer tous les sensations de montagnes russes en plein air. " Les hôtes peuvent choisir dans quel univers ils souhaitent s’immerger pour vivre des sensations fortes véritablement uniques ", explique MSC Croisières.



Pour les adeptes de vitesse, des motos en réalité virtuelle seront proposées. Les participants seront transportés sur un circuit de course avec des effets d’eau et de vent pour que l’expérience soit réelle et immersive.



Le MSC Formula Racer, quant à lui, devrait séduire les passionnés de course automobile qui " peuvent prendre le volant de bolides ultra rapides dans ce jeu passionnant de simulation de course avec des effets spéciaux réalistes et des sensations fortes garanties ".



Enfin, le MSC Seascape sera doté d'un cinéma XD immersif. " Dès que les hôtes mettent leurs lunettes 3D, ils se retrouvent transportés dans des mondes alternatifs où les joueurs affrontent, entre autres, des zombies. Un seul joueur peut être couronné vainqueur, et les participants doivent redoubler de créativité et révéler leurs talents de tireur d’élite pour remporter la victoire ".