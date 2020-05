Ryanair discute pour opérer "jusqu'à 3 000 suppressions d'emplois et 20 % de réductions des salaires"

Les temps sont durs pour l'ensemble des compagnies aériennes, même plus dynamiques et solides financièrement.



Aprèsavoir vu son plan de vol fondre comme neige au soleil, pour atteindre moins de 1% de son programme normal en avril, mai et juin 2020, Ryanair a décidé de réduire ses effectifs au sol.



Les bureaux de la low cost doivent rouvrir un peu partir le 1er juin prochain et cela se fera avec 250 collaborateurs en moins.



Dans les bureaux de Dublin, Stansted, Madrid et Wroclaw et par une combinaison de périodes d’essai/fin de contrats à durée déterminée, de démissions et de licenciements, ces personnes ne seront pas tenues de reprendre le travail le 1er juin.



Et ce n'est pas tout.