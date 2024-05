Ryanair signe un accord avec l’agence de voyage en ligne Logitravel

Voilà 5 bonnes raisons de choisir Logitravel pour réserver vos vacances :



1. Expérience



L’expérience acquise pendant 14 ans sur le marché français lui a permis de développer de nombreux partenariats avec de grands noms, comme Costa Croisières ou encore Disneyland Paris. L’agence sait également comment répondre aux besoins de sa clientèle en lui proposant des produits qui sauront satisfaire tout le monde.



2. Large gamme de produits



Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, l’entreprise vous propose un large choix de services. Réservez votre vol et votre hôtel en un clic sur le site pour la destination qui vous convient le mieux. Vous avez également la possibilité de simplement choisir l’hôtel de votre choix en toute simplicité. Si vous souhaitez des expériences de voyage plus originales, vous aurez à votre disposition des circuits, des autotours, des combinés... Un très grand nombre de destinations sont disponibles pour le plaisir de tous. Logitravel offre également de nombreuses croisières de qualité. Vous en aurez pour tous les goûts, que vous souhaitiez partir en Méditerranée pendant 8 à 15 jours, aux Caraïbes, ou en Amérique du Nord... Grâce à cette large gamme de services, votre imagination est la limite pour vos vacances.



3. Des prix compétitifs



Logitravel s’efforce de vous proposer les meilleurs prix pour vos voyages. En effet, grâce aux nombreuses campagnes proposées toute l’année, vous êtes assurés de trouver des vacances à petit prix.



4. Facilité d’utilisation



Grâce à un site internet pensé pour ses consommateurs vous pourrez réserver vos vacances en toute simplicité. Vous pouvez choisir votre voyage en fonction du type d’expérience que vous cherchez : croisières, vol+hôtel, circuit... Mais vous pouvez également choisir d’autres critères comme des vacances en famille, tout-inclus... Et pour finir Logitravel vous propose des pages où les offres sont classées en fonction des dates de départs, parfait pour vos vacances.



5. Service client



Parce que l’agence sait à quel point avoir un suivi et être rassuré est important quand on réserve un voyage, elle a tout misé sur son service client. Les agents de Logitravel sont là pour vous aider dans vos recherches et réservations. N'hésitez pas à les contacter depuis la plateforme, ils sont là pour répondre à vos besoins.