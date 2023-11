Sabre - SNCF : réservations pour les passagers à mobilité réduite en 2024

Cette avancée technologique souligne l'engagement de Sabre à améliorer continuellement l'expérience de voyage des agences, des opérateurs et, au final, des passagers.



En exploitant le marché ferroviaire en pleine croissance en France, où les trains transportent 1,3 milliard de passagers par an, Sabre s'assure que les voyageurs et les agences bénéficient d'une facilité et d'une commodité sans précédent

"Au cours du premier trimestre 2024, nous irons de l'avant pour étendre notre solution qui a été si utile aux agences de voyage françaises en permettant les réservations des Passagers à Mobilité Réduite"

", déclare Richard Addey , Senior Regional Director - Western Europe & Africa de Sabre Travel Solutions.