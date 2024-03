Sabre et HotelREZ renouvellent leur partenariat

Il est essentiel de fournir à la fois une technologie exceptionnelle à nos clients hôteliers pour améliorer les opportunités de génération de revenus pour leurs propriétés, tout en optimisant leur utilisation et leur potentiel par le biais de la représentation mondiale et de la génération de demande

La technologie avancée de Sabre et son approche centrée sur le client s'alignent parfaitement avec la vision et la feuille de route de HotelREZ, solidifiant notre partenariat collaboratif.

Pour rappel, lea été conçu pour faciliter le processus de réservation et encourager la conversion des visiteurs en clients, tout en permettant aux hôtels de maintenir unede la relation client etEn optimisant sa connectivité et d'autres fonctionnalités, la plateforme SynXis offre aux hôtels la capacité de diffuser leurs prix et disponibilités à travers plus de», a déclaré, PDG et fondateur de HotelREZ.