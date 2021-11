Sabre signe un accord avec les hôtels TUI

Sabre Corporation a annoncé un partenariat à long terme avec le Groupe TUI.



Dans le cadre de ce partenariat, environ 70 hôtels de la gamme TUI incluant TUI Blue, Robinson et TUI Magic Life utiliseront la plateforme Sabre, ce qui comprend SynXis Central Reservations (CR) et Channel Connect, pour " favoriser sa nouvelle stratégie de distribution ".



« Dans un marché de l’hôtellerie en pleine évolution, notre objectif est de créer un modèle d’engagement gagnant qui renforce notre offre de base : des expériences de vacances uniques », a déclaré Martin Schreck, Chief Information Officer Sourcing & Assets chez TUI et Managing Director pour TUI InfoTec GmbH.



« Pour ce faire, nous améliorons notre technologie tout en nous concentrant sur l’avenir de notre entreprise. La technologie Sabre nous permettra d’automatiser entièrement les opérations de nos clients, y compris la réservation, la configuration et la modification des offres, ce qui permettra à notre personnel de se concentrer sur la production de séjours uniques et personnalisés. La réponse de Sabre à l’évolution du paysage de l’hôtellerie, ainsi que sa plateforme robuste, stable et agile, nous aideront à sécuriser notre reprise et à renforcer notre expérience client. »