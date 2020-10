Saison hiver Alpes du Sud : "malgré les incertitudes, nous sommes confiants"

- Remontées mécaniques : le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente et sur les remontées mécaniques . Les zones de contact seront désinfectées quotidiennement. Le port de masque ne sera pas obligatoire pendant la pratique des sports d'hiver.



- Loueurs de matériel : comme pour l'ensemble des lieux clos, le port du masque sera obligatoire. Le matériel loué sera désinfecté et du gel hydroalcoolique mis à disposition.



- Ecole de ski : le port du masque sera obligatoire lors des rassemblements au début et à la fin des cours pour le moniteur et les enfants âgés de plus de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Le matériel prêté sera désinfecté.



- Hébergement et offices de tourisme : le port du masque sera obligatoire dans les partie communes closes. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et les surfaces de contact désinfectées, et la fréquence de nettoyage augmentée.



- Bars et restaurants : les mesures actuelles s'appliquent : port du masque obligatoire lors des déplacements, le service se fera uniquement assis. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et les surfaces de contact désinfectées, et la fréquence de nettoyage augmentée.