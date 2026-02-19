Salaün Holidays lance un challenge de ventes sur l’Afrique du Sud

Le tirage au sort, prévu pour le mois d'avril 2026, désignera lesqui s'envoleront pour un fam trip de 7 jours et 4 nuits en Afrique du Sud.Ce voyage d'immersion comprend un stop-over de 24 heures au Qatar pour enrichir l'expérience de transport et de destination.Cette opération accompagne une actualité forte pour le spécialiste des circuits, qui annonce la parution prochaine d'une