Salaün Holidays lance un challenge de ventes sur l’Afrique du Sud

Un fam trip de 7 jours à gagner pour les agents de voyages


Le tour-opérateur Salaün Holidays organise, jusqu'au 31 mars 2026, un nouveau défi commercial en partenariat avec Qatar Airways, Go Tourism, Visit Qatar et South African Tourism. Ce challenge permet aux agents de voyages de remporter l'une des dix places disponibles pour un voyage d’études en Afrique du Sud, incluant une escale de 24 heures au Qatar.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 12:12

Le nouveau challenge de Salaün Holidays permettra aux agents de voyages de remporter l'une des dix places disponibles pour un voyage d’étude en Afrique du Sud - DepositPhotos.com, kamchatka
Le nouveau challenge de Salaün Holidays permettra aux agents de voyages de remporter l'une des dix places disponibles pour un voyage d'étude en Afrique du Sud - DepositPhotos.com, kamchatka
Salaün Holidays lance un challenge de ventes, à destination des professionnels du tourisme afin de dynamiser la commercialisation de ses circuits, avec un accent particulier mis sur l'Afrique du Sud.

Pour participer, les agents de voyages doivent valider leur inscription en ligne et réaliser au moins une vente sur l'ensemble de la production du tour-opérateur entre le 28 janvier et le 31 mars 2026.

Chaque dossier confirmé durant cette période offre une chance de participer au tirage au sort final, tandis que les ventes de circuits spécifiquement dédiés à l'Afrique du Sud comptent double.

Un voyage d’exception et une nouvelle brochure dédiée

Le tirage au sort, prévu pour le mois d'avril 2026, désignera les dix lauréats qui s'envoleront pour un fam trip de 7 jours et 4 nuits en Afrique du Sud.

Ce voyage d'immersion comprend un stop-over de 24 heures au Qatar pour enrichir l'expérience de transport et de destination.

Cette opération accompagne une actualité forte pour le spécialiste des circuits, qui annonce la parution prochaine d'une brochure entièrement spécialisée sur l'Afrique.

À lire aussi : "Vos Voyages 2026" : Salaün Holidays travaille ses gammes pour sa nouvelle brochure

