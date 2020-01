Salon business et 777 : Air France monte en gamme à Orly (vidéo)

Sur 720m2 tout en courbes et en élégance, le nouveau salon d’Orly 3, qui vient doubler un autre salon réservé aux passagers des vols court-courriers (Hall 1B), invite les clients business et encartés chez Air France au calme et au raffinement.



On y trouvera un imposant et central bar à champagne, buffet et kiosque à fraicheurs, bar à vin, chariot à rhum des Antilles et de Guyane, mais aussi espaces de co-working, salles de sieste, douche, vaste salon comme alcôves privées et feutrées.



« C’est un condensé du tout-meilleur d’Air France », s’enthousiasme l’une des conceptrices du salon, glissant que ceux de Genève puis du T2F de Roissy doivent s’attendre à des travaux en 2020.



Ouvert tous les jours de 7h à 21h, ce nouveau bijou contemporain sera réservé dès cette semaine aux passagers des 6 lignes hors-Schengen qu’exploite Air France depuis Orly : Cayenne (Guyanne), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion), New-York et Alger.



A noter que de nouveaux vols Air France ouvriront cette année depuis Orly, déjà principal base de Transavia France : Genève, Madrid ou encore Munich face à Lufthansa. Devrait suivre aussi la réapparition de la classe affaires sur les vols court-courriers. « Nous voulons continuer de développer Air France à Orly et y rehausser tous les protocoles de services » , glisse Anne Rigail.