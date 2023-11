Sandaya reprend en gestion deux campings Varois

A deux pas du camping L’Etoile d’Argens se trouve, un établissement familial axé sur la convivialité et le retour aux sources, possédant un cadre verdoyant et calme sur les bords du fleuve Argens.Doté, il offre un accès direct au fleuve via une base nautique où location de canoës et paddles est possible. Doté d’une piscine chauffée avec buses de massage et pataugeoire, d’un restaurant ainsi que d’un service de location de vélos.Aux alentours, quelques-uns des sites touristiques les plus connus de la région comme le massif de l’Estérel, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime ou encore Saint-Tropez et Cannes se trouventA lire aussi : Sandaya franchit la barre des 50 sites en France et Espagne