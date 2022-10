Savoie : vers des conflits d'usage de l'eau cet hiver ?

Sans neige de culture, nos stations ne peuvent pas faire une saison. Et pour produire cette matière première, il nous faut de l'eau, de l'électricité et du froid.



Aujourd'hui en Haute-Savoie, des stations n'ont pas pu remplir leurs réserves collinaires, la situation est critique,

"L'impact du changement climatique sur le tourisme ce n'est pas tant le problème que les impacts du tourisme sur le changement climatique. L'activité est fondée sur la mobilité.



Aujourd'hui la dépendance de nos territoires au tourisme pose la question de la contribution de la montagne à l'effort de réduction des gaz à effet de serre,

Rappelons que dans le passé, des stations ont dû choisir entre l'eau potable et la neige de culture.Lors de la saison d'hiver 2006-2007, les Gets ont été confrontés à une sécheresse historique, le Maire a alors refusé la mise en fonctionnement des canons pour protéger les réserves d’eau potable, et éviter tout risque de pénurie.Un exemple du département voisin, mais qui illustre bien ce qui pourrait advenir dans les hivers prochains." prévient Guillaume Desmurs, le cofondateur du Lama Project et auteur deEn attendant, les restrictions de la Préfecture de Savoie entendent anticiper ces problématiques. A noter qu'à Chambéry, la priorité est donnée à la préservation de l'alimentation en eau potable, la défense incendie et l'abreuvement du bétail.La poursuite des activités économiques commerciales, sans distinction entre leur caractère local ou touristique, et agricole, arrive juste après. Alors les montagnes françaises, au-delà même des moindres chutes de neige, devront aussi grandement se soucier des sécheresses, tout aussi inquiétantes." interpelle Hugues François, ingénieur de recherche tourisme et système d'information à l'Inrae.