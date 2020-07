Seychelles : les Français autorisés à s'y rendre dès le 1er août prochain

Les bateaux de plaisance sont autorisés à entrer dans les eaux territoriales nationales.



Ceci à condition d’en avoir formulé la demande au préalable, accompagnée de l’itinéraire du navire indiquant les derniers ports fréquentés (avec dates et durées d’escales) et d’une attestation par personne à bord, équipage compris, déclarant ne pas présenter de symptômes du Covid-19.



Il est conseillé de suivre les recommandations des autorités locales et de consulter la fiche Coronavirus et la page Risques sanitaires/Coronavirus des Conseils aux voyageurs.



Les réglementations sanitaires étant susceptibles d’évoluer à tout moment, les voyageurs sont invités à se tenir informés auprès de leurs compagnies aériennes, de leurs agences de voyages ou des autorités portuaires de Mahé et à consulter les sites du Département de la Santé.