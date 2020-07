Seychelles : les touristes français autorisés, Emirates reprogramme des vols

Voici une nouvelle épingle sur la carte des destinations ouvertes aux touristes français !



A partir du 1er août 2020, les frontières (aériennes) entre les Seychelles et la France vont rouvrir.



Le gouvernement de l'archipel a donné son accord, mais en contrepartie les touristes français devront s'acquitter d'un test PCR (voir conditions, dans le paragraphe ci-dessous).



Cette bonne nouvelle, pour les agents de voyages s'accompagne d'une reprise des vols d'Emirates vers la destination.



D'ores et déjà la compagnie programme cinq vols par semaine vers les Seychelles avec un Boeing 777-300ER.



En parallèle et pour répondre à la demande de ses clients, Emirates augmentera ses rotations vers les

Maldives, aujourd’hui au nombre de cinq par semaine, à six par semaine à partir du 4 août.