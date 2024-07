Sezame veut aider les hôtels de luxe à "générer de nouveaux revenus" 🔑 Sezame a entrepris de lever des fonds et fait appel au Club d'investissement FairMoove Invest

Co-fondateur de la plateforme Sezame, Jean-Baptiste Pinthon a fait le pari d'aider les hôtels haut de gamme à rentabiliser au mieux leurs infrastructures.

"Savez-vous que seuls 15% des clients d'un hôtel se rendront au Spa, que seulement 5% iront dîner au restaurant de l'établissement ? ", interroge "Imaginez le manque à gagner que cela représente pour le secteur hôtelier".



On imagine et on se demande aussitôt pourquoi, dans ces conditions, tous les hôtels de qualité se croient désormais obligés d'ouvrir un Spa. Mais, ce n'est pas ce genre de question qui taraude Jean-Baptiste Pinthon.



Master en commerce international en poche au sortir d'une Ecole de Commerce, ce jeune homme entreprenant a travaillé dans l'hôtellerie au Cambodge. Puis intégré les équipes marketing de Louvre Hotels Group, avant d'obliquer vers un autre domaine, la vente, en intégrant pendant six ans Dassault Systèmes.



Il a ensuite rejoint Proximis, éditeur de logiciel SaaS de Commerce Unifié au service des marques et des enseignes de la distribution.



"Il y a bel et bien un marché" "En voyageant en Asie où j'ai de la famille , raconte Jean-Baptiste Pinthon, j'avais constaté que les hôtels jouaient dans la vie des habitants locaux un rôle qu'ils ont rarement en France".



En Asie, précise-t-il, "sans pour autant y dormir, les habitants fréquentent régulièrement les grands hôtels pour y déjeuner, dîner, boire un verre, s'offrir un soin au Spa, etc."



Ayant constaté, dans le même temps, qu'en France notamment, les clients des grands hôtels se contentent souvent d'y dormir, Jean-Baptiste Pinthon a eu l'intuition qu'il était "possible d'y attirer une clientèle nouvelle" .



Histoire de vérifier cette intuition, il a interviewé 500 utilisateurs potentiels -en France mais pas seulement. Conclusion : " il y a bel et bien un marché" !



Ces constats l'ont conduit à co-fonder la plateforme Sezame en mai 2023. Elle propose de profiter des expériences exclusives dans des hôtels de luxe, sans avoir à y dormir.



Sezame : une nouvelle clientèle CSP + "Co-contruit avec une quarantaine de partenaires" (La Réserve, Hôteliers Impertinents ou encore Hôtels en Ville), Sezame permet aux hôteliers de booster leurs revenus en rentabilisant et optimisant leurs infrastructures" , se félicite Jean-Baptiste Pinthon. Et de préciser : "Notre site est en train de subir un petit lifting. Il sera bientôt plus luxueux, plus immersif".



"Au départ, beaucoup d'hôteliers étaient réticents" , admet le co-fondateur de Sezame. De fait, les hôtels de luxe s'inquiétaient de voir arriver une clientèle moins sélect que d'habitude.



En réalité, il n'en est rien. "Les nouveaux clients qui arrivent via Sezame sont plutôt des CSP + , assure Jean-Baptiste Pinthon. Ce sont en majorité des trentenaires (30/35 ans), puis des 35/40 ans. Le panier moyen sur le site de Sezame s'élève à 180/200 €".



Toutes sortes d'expériences Un petit tour sur la plateforme Sezame permet de constater la grande variété d'expériences proposées, et aussi leur large gamme de prix. "Cela va de 24 € pour un brunch dans un quatre étoiles à 920 € pour quatre séances de coaching sportif, combiné avec un accès au Spa dans un prestigieux cinq étoiles parisien" , détaille Jean-Baptiste Pinthon.



b[A titre d'exemple, voici deux belles "expériences" proposées sur le site de Sezame]b.



La première, baptisée "Le cocon privé" , se déroule au dernier étage de l'Hôtel Lancaster, prestigieux cinq étoiles de la rue de Berri, à Paris.



En quoi consiste l'offre ? Privatisation du spa pendant une heure, avec accès au jacuzzi, au hammam et à la terrasse. Est inclus un massage sur mesure d’une heure avec des produits Terre de Mars. S'y ajoutent une pause gourmande (thé et mignardises pour deux). Et deux coupes de champagne servies au bar Copperbay après les soins. Le prix ? 560€ pour deux.



Autre exemple : le "Sprunch du Dimanche" au Grand Powers, 5 étoiles installé 52, Rue François 1er, au cœur du Triangle d’Or Parisien !



L'offre ? Elle consiste à embellir son dimanche avec un brunch au Café 52 du Grand Powers -s'il fait beau, il sera pris sur la terrasse- combiné avec un accès de 2 heures (non privatif) au luxueux Thala Spa de l'hôtel, incluant jacuzzi à jets hydro-massants, hammam, sauna et salle de fitness. Le prix : 275€ pour deux.

Vers une levée de fonds "Actuellement, nous avons plus de 70 hôtels partenaires" , énumère Jean-Baptiste Pinthon. Un bon début sans doute, mais le jeune entrepreneur ne compte pas en rester là. Son objectif ? "Avoir, fin 2025, plus de 500 hôtels partenaires proposant des expériences sur le site de Sezame" .



Ambitieux, l'objectif lui paraît tenable. En effet, le monde de l'hôtellerie de luxe étant de plus en plus concurrentiel, les hôtels de luxe ont besoin de mieux rentabiliser leurs infrastructures, surtout si elles sous-exploitées.



"Pour générer de nouveaux revenus , assure Jean-Baptiste Pinthon, les hôteliers feront de plus en plus de leurs établissements des lieux de vie capables de séduire une clientèle nouvelle, à la fois locale et touristique".



Trouver de nouveaux hôtels-partenaires, mettre en ligne leurs offres d'expériences et les faire connaître, cela demande cependant des moyens supérieurs à ceux dont dispose actuellement Sezame.



Il lui faut donc passer par une levée de fonds. La plateforme chiffre à "800 000 € dans un premier temps" , ses besoins de capitaux pour recruter des commerciaux, des forces de marketing et des équipes techniques.



Jean-Baptiste Pinthon assure, sans donner plus de détails, avoir déjà sécurisé une partie de cette somme auprès d'investisseurs.



