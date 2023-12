Singapore Airlines : Muhammad Raimi nouveau directeur général France

Je suis honoré d'être nommé directeur général de Singapore Airlines pour la France. Nos activités ici se sont développées au fil des ans. Nous sommes heureux d'opérer maintenant deux vols quotidiens au départ de Paris vers Singapour et de permettre ainsi à nos clients de se connecter plus facilement à l'Asie du Sud-est et au Pacifique sud grâce au hub de l'aéroport Changi de Singapour, reconnu dans le monde entier.



Singapore Airlines va poursuivre son développement en France, grâce à une équipe à l’écoute du marché et à la confiance de nos clients et de nos partenaires de la distribution

En 2021, Muhammad Raimi est nommé directeur général pour la Scandinavie basé à Copenhague, en charge des marchés danois, suédois, finlandais et norvégien.», a-t-il déclaré à son arrivée à Paris.