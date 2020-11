Singapour et Airbnb s'associent dans le tourisme virtuel

Ce partenariat a en effet aussi pour but d’encourager les entreprises touristiques singapouriennes à mettre leurs produits en ligne et à s’orienter vers des modèles commerciaux hybrides innovants, tandis que l’avenir du tourisme se réinvente à travers tout le secteur.



Au-delà des expériences en ligne, Singapour et Airbnb vont aussi collaborer dans le futur pour proposer des Expériences Airbnb en personne, uniques et authentiques, couvrant différents domaines tels que la gastronomie, la nature, le bien-être et les arts.



Ainsi, ce partenariat aidera les entreprises touristiques à profiter des bénéfices économiques du tourisme d’expérience en leur fournissant les moyens de se connecter avec les voyageurs intéressés par Singapour et de partager avec eux leurs passions et leur expertise.



Enfin, compte tenu des restrictions de voyage actuelles, ce partenariat vise à susciter l’intérêt du grand public afin que Singapour puisse rester une destination phare pour les voyageurs du monde entier, en tirant parti du rayonnement de marque et de la portée d’Airbnb Experiences et du Singapore Tourism Board.