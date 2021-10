Ski France, Autriche, Suisse, Italie : avec ou sans passe sanitaire ?

"Nous verrons comment la situation évolue au moment donné"

Les exploitants des remontées mécaniques ont fait savoir dans un communiqué de presse que les télécabines, télésièges et autres remontées ne seront pas soumis au passe sanitaire cet hiver.En revanche, les skieurs devront porter un masque. Sauf que selon Patrick Mathys, de l'Office fédéral de la santé publique cité par RTS info, la décision de se passer de certificat Covid pour aller skier revient au Conseil fédéral et non aux remontées mécaniques., a souligné Patrick Mathys.Il donc fort à parier que la situation évolue d'ici quelques semaines.Le passe sanitaire sera obligatoire dans les hôtels et les restaurants. En ce qui concerne les domaines skiables binationaux dont le certificat est obligatoire dans le pays voisin, le contrôle des certificats ne sera pas du ressort des stations suisses, a précisé le président de l'association et conseiller des Etats Hans Wicki (PLR/NW), contacté par Keystone-ATS.