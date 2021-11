Ski et remontées mécaniques : quel protocole pour l’hiver 2021-22 ?

Dans un communiqué, Domaines Skiables de France (DSF) détaille le protocole national qui sera appliqué pour les remontées mécaniques de montagne, pour la saison d’hiver 2021/2022.



Les 250 domaines skiables français ont désormais une feuille de route claire pour ouvrir et accueillir les passionnés de ski et les vacanciers.



Masque et distanciation



- Le port du masque est rendu obligatoire dès l’âge de 11 ans dans l’ensemble des remontées mécaniques ainsi que dans les files d’attente. Le port du masque est recommandé pour les enfants de 6 à 11 ans. Seuls les téléskis et tapis roulant pourront, éventuellement, être exonérés du port du masque lorsqu’ils sont empruntés par un seul usager à la fois.