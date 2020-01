Ski, neige : face au désamour des jeunes, les acteurs de la montagne réagissent

« Certains organismes proposent des séjours à la montagne, mais sans ski et multi-activités notamment pour les plus jeunes »

« Il y a une appétence des jeunes pour de nouvelles pratiques sportives plus douces, moins coûteuses, plus proches de la nature, comme le ski de randonnée, les raquettes, la combinaison du ski avec d'autres activités (escalade, yoga...) et des temps de convivialité sociale. En se distinguant des logiques commerciales, avec d'autres, nous essayons, pas après pas, de trouver une voie pour réenchanter la montagne l'hiver et la rendre accessible à un plus grand nombre »,

« Nous raisonnons désormais par « tribu ». Pour attirer les familles, en espérant que les enfants montent sur des skis »

« Ils créent eux-aussi les codes qui plaisent aux jeunes, loin du cliché du restaurant traditionnel, jusqu’à l’organisation des Folies douces, un concept de dancefloor en extérieur, skis aux pieds, présent dans huit stations »

Bien que les départs en colonies pendant les vacances d'hiver soient plutôt stables, chez les adhérents Unosel , avec entre 5600 et 6100 départs par an ces dernières années, l’organisme observeDes baisses allant de 50 à 65% sur les inscriptions séjours ski/surf ces 10 dernières années.Exit les cours de planter de bâtons…, complète-t-on chez Unosel.explique le DG de l’UCPA.C’est la démarche de Serre Chevalier., précise Gilles Vanheule, directeur de la station de Serre Chevalier.Ils font la part belle aux notions de plaisir et de loisirs.Et même les restaurants d’altitude s’adaptent !, souligne Jean-Marc Silva, de France Montagnes.