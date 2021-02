Spray nasal anti-covid : Philippe Karoyan recherche 50 000 euros pour les essais in vivo

TourMaG.com - Comment expliquez-vous ce choix et le fait qu'une start-up nantaise soit partie à l'étranger pour développer un vaccin ?



Philippe Karoyan : En France, nous n’investissons pas dans le risque.



Nous investissons dans le luxe, la mode, la pierre, tout ce qui est solide et ancré. La science et les découvertes technologiques présentent un risque d’échec majeur et il est difficile de trouver des investisseurs.



Notre gouvernement a investi ici sur Sanofi, qui est une entreprise solide et peut-être qu’il aurait ici fallu miser aussi sur d’autres projets.



Le fait que le projet Sanofi soit un échec, temporaire, n’est pas grave en soi, cela fait partie du jeu. Mais l’Etat aurait pu miser sur une technologie vaccinale éprouvée du virus atténué à l’image de celle développée par le groupe Franco-Autrichien Valneva, qui développe un vaccin classique qui est fantastique, prometteur.



Ce vaccin sera livré en priorité en Angleterre, car la France n'a pas voulu miser sur le vaccin de la société franco-autrichienne Valneva.



TourMaG.com - Il y a vraiment un problème dans la recherche en France...



Philippe Karoyan : Nous ne finançons pas vraiment la recherche, nous ne misons pas sur le risque. Je n'irais pour rien au monde ailleurs, mais il y a un problème.



Il y a quelques 200 000 chercheurs en France.



L’ANR finance 10% des projets déposés… Et de ce fait, la fuite des cerveaux est une réalité qu’il reste à mesurer, à quantifier bien sûr.



Nous formons des jeunes et nous avons du mal à les maintenir en poste chez nous. Si l’échange et le brassage sont une richesse, est-ce qu’il y a un réel équilibre ? L’un de nos étudiants, parmi les plus brillants, a tenté sa chance en France, sans succès, avant de trouver sa place à New York aux Etats-Unis, où il a fondé sa start-up qui porte un projet de vaccin contre le VIH.



Je parle là de Baptiste Aussedat, fondateur et PDG de Chemotope.



TourMaG.com - Il y aura beaucoup d'enseignements à retirer de toute cette période que ce soit sur notre recherche ou industrie...



Philippe Karoyan : Je pense, j’espère que nous changerons les choses. Même si je râle et d'autres le font aussi, nous passons vite à autre chose, et les mêmes erreurs se reproduiront.



Nous devons rester vigilants et tirer des leçons du passé.