Start-up : Booking va allouer 2,6 millions d'euros aux innovations durables

Le premier moment se déroulera dès le 6 mai 2020, et mettra à l'honneur les start-upp proposant des produits et services innovants visant à aider les établissements à devenir plus écoresponsables.



L'autre se passera à partir du 2 septembre 2020, et se concentrera sur les gérants d’établissement.



A l'occasion de ce rassemblement les jeunes pousses sélectionnées présenteront leurs innovations, lors de la grande finale, avec l'espoir de décrocher le gros lot. Booking met en jeu des dotations pour un montant total de 2,6 millions d'euros.



" Réunir des produits et services développés par des start-ups et des organisations du monde entier et étudier des cas pratiques provenant d’établissements écoresponsables nous permettra d’accélérer nos efforts collectifs pour faire de chaque séjour un séjour durable, " affirme Rob Ransom, vice-président Stratégie et Développement de Booking.com.



D'ores et déjà les start-up, proposant des solutions pour des hébergements responsables, peuvent candidater (ouverture ce mardi 28 janvier 2020).