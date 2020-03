Start-up : Click&Boat ouvre sa première base en dehors de la France

Après la France, Click&Boat s'implante en Europe.



C'est un nouveau pas de franchi dans l'histoire de la start-up française, par le biais du rachat de son concurrent allemand, Scansail. L'entreprise basée outre-Rhin, comptabilise 6 employés, ils seront tous conservés et toujours basés à Hambourg.



D'ailleurs, l'atout de ce rachat se situe à ce niveau, la jeune pousse française ouvre par se biais, sa première plateforme en dehors de la France.



" La jeune et innovante équipe de Paris va nous donner de nouvelles impulsions et apporter une bouffée d'air frais.



Depuis le moment où j'ai rencontré Edouard Gorioux et Jérémy Bismuth, les cofondateurs de Click&Boat, ainsi que leurs équipes accueillantes et très compétentes, j'ai su que ce duo, entre tradition et innovation, représenterait la connexion parfaite, " témoigne son dirigeant Jochen Eschenburg, qui reste aux commandes du navire Scansail.