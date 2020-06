Start-up : Le Welcome City Lab dévoile sa nouvelle promotion... (vidéo)

Dans la catégorie "Travel-Management et e-tourisme" les élues sont : Cirkwi (le Google Maps des circuits touristiques), COD, Dahub (expert de la data dans le tourisme), Kwel (récupère chez l'artisan vos souvenirs de vacances et les expédie à votre domicile), OUISpeak (une solution mettant à disposition d'un client d'agence de voyages un traducteur où qu'il soit dans le monde), Moonshot-Internet (une offre d’Insurance-As-A-Service à destination des e-commerçants), Groopiz (des voyages et loisirs regroupés entre seniors de + de 50 ans).



Dans la catégorie "Hébergement et Restauration" les start-up sont : Monkey-Locky (des consignes installées dans des bar et libres d’accès 7/7jours, pour gérer les clés des Airbnb), Ôzento (un modèle inédit d’habitat, non intrusif et durable), ImageImages (l’affichage dynamique d’informations touristiques), As a guest (le 1er site de ventes privées touristiques à tarif unique), IZHO (mettre la donnée au service de l'excellence opérationnelle pour l'hôtellerie), Dodo-up (des solutions innovantes pour améliorer les performances digitales et développer les ventes des professionnels du tourisme de groupe), Prune (la solution de restauration premium à destination des hôteliers sans cuisine), We Peps (met en relation le propriétaire d'une maison, d'un jardin ou encore d'un rooftop avec une personne souhaitant organiser un événement).



Vous pouvez retrouver les speechs en vidéo.