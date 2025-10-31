Créé il y a dix ans, Step Travel s’est rapidement imposé comme un acteur de référence sur l’Europe de l’Est, les Balkans et l’Europe centrale.
« Nous avons connu sur les cinq premières années une croissance constante et importante, jusqu’à l’année du Covid », rappelle Géraldine Chachourine.
Comme pour beaucoup, la pandémie a stoppé net cette dynamique, avant qu’un second choc, la guerre en Ukraine, ne vienne doucher les espoirs de reprise.
Avant 2020, la Russie représentait environ 60 % du chiffre d’affaires du TO, qui atteignait alors entre 6 et 7 millions d’euros.
Aujourd’hui, la structure tourne avec un effectif resserré : « Nous sommes revenues à deux, comme au début. »
« Nous avons connu sur les cinq premières années une croissance constante et importante, jusqu’à l’année du Covid », rappelle Géraldine Chachourine.
Comme pour beaucoup, la pandémie a stoppé net cette dynamique, avant qu’un second choc, la guerre en Ukraine, ne vienne doucher les espoirs de reprise.
Avant 2020, la Russie représentait environ 60 % du chiffre d’affaires du TO, qui atteignait alors entre 6 et 7 millions d’euros.
Aujourd’hui, la structure tourne avec un effectif resserré : « Nous sommes revenues à deux, comme au début. »
Le rebond : Monténégro, Autriche et Croatie en tête
Après trois années chahutées, Step Travel signe une reprise solide depuis 2023, confirmée cette année.
« Notre top 3, c’est le Monténégro, l’Autriche et la Croatie-Slovénie », indique Géraldine Chachourine. Les Balkans s’imposent plus que jamais comme le cœur d’activité du TO, tandis que l’Albanie, dopée par sa visibilité sur les réseaux sociaux, s’installe dans le top 5.
À l’inverse, Russie et Ukraine restent à l’arrêt complet, mais certaines destinations regagnent du terrain. « Les Pays baltes et la Pologne ont très bien fonctionné cette année, après une période de méfiance liée au conflit », ajoute la cofondatrice.
Le partenariat noué avec LOT Polish Airlines, et notamment le vol direct Orly–Cracovie, a largement contribué à ce succès. Step Travel en a profité pour lancer une offre spéciale agents de voyage : un court séjour à Cracovie à partir de 229 € TTC, incluant les vols, un bagage en soute et trois nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners.
« Cette opération, qui permet de faire découvrir la compagnie, le vol direct et la destination, rencontre un vrai succès auprès des professionnels », se félicite Géraldine Chachourine.
« Notre top 3, c’est le Monténégro, l’Autriche et la Croatie-Slovénie », indique Géraldine Chachourine. Les Balkans s’imposent plus que jamais comme le cœur d’activité du TO, tandis que l’Albanie, dopée par sa visibilité sur les réseaux sociaux, s’installe dans le top 5.
À l’inverse, Russie et Ukraine restent à l’arrêt complet, mais certaines destinations regagnent du terrain. « Les Pays baltes et la Pologne ont très bien fonctionné cette année, après une période de méfiance liée au conflit », ajoute la cofondatrice.
Le partenariat noué avec LOT Polish Airlines, et notamment le vol direct Orly–Cracovie, a largement contribué à ce succès. Step Travel en a profité pour lancer une offre spéciale agents de voyage : un court séjour à Cracovie à partir de 229 € TTC, incluant les vols, un bagage en soute et trois nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners.
« Cette opération, qui permet de faire découvrir la compagnie, le vol direct et la destination, rencontre un vrai succès auprès des professionnels », se félicite Géraldine Chachourine.
Un positionnement 100 % B2B et de proximité
Step Travel reste fidèle à son ADN : un TO exclusivement B2B, travaillant avec des agences indépendantes et le réseau Prêt à Partir, partenaire historique.
« Nous serons d’ailleurs présentes aux Universités Prêt à Partir du 17 au 21 novembre », indique Blandine Vignals.
Lire aussi : Universités Prêt-à-Partir : "Dans la guerre TO vs AGV, nous oublions le client !"
Le TO revendique une approche artisanale : « Notre priorité, c’est la proximité avec les agences. Nous sommes disponibles, réactives et à l’écoute. On préfère faire moins, mais faire mieux. »
En 2024, 60 % de l’activité provient des groupes, le reste étant constitué d’individuels sur mesure.
« Nous proposons toujours de vrais carnets de voyage papier, avec conseils pratiques et documents personnalisés », souligne Géraldine Chachourine.
« Nous serons d’ailleurs présentes aux Universités Prêt à Partir du 17 au 21 novembre », indique Blandine Vignals.
Lire aussi : Universités Prêt-à-Partir : "Dans la guerre TO vs AGV, nous oublions le client !"
Le TO revendique une approche artisanale : « Notre priorité, c’est la proximité avec les agences. Nous sommes disponibles, réactives et à l’écoute. On préfère faire moins, mais faire mieux. »
En 2024, 60 % de l’activité provient des groupes, le reste étant constitué d’individuels sur mesure.
« Nous proposons toujours de vrais carnets de voyage papier, avec conseils pratiques et documents personnalisés », souligne Géraldine Chachourine.
Former, accompagner, fidéliser
L’un des chantiers prioritaires du TO reste la formation des agents de voyage.
« Ce ne sont pas toujours des destinations qu’ils connaissent bien, explique Blandine Vignals. Nous devons les accompagner, les former et leur donner une vision réaliste, notamment sur l’Albanie ou les pays du Caucase. »
Un travail de fond pour éviter les déconvenues et consolider la confiance des partenaires.
Le TO mise également sur une offre plus responsable et ferroviaire : « Nous avons de plus en plus de clients qui nous demandent des trajets en train, par exemple entre Varsovie et Cracovie ou Vienne et Salzbourg. »
« Ce ne sont pas toujours des destinations qu’ils connaissent bien, explique Blandine Vignals. Nous devons les accompagner, les former et leur donner une vision réaliste, notamment sur l’Albanie ou les pays du Caucase. »
Un travail de fond pour éviter les déconvenues et consolider la confiance des partenaires.
Le TO mise également sur une offre plus responsable et ferroviaire : « Nous avons de plus en plus de clients qui nous demandent des trajets en train, par exemple entre Varsovie et Cracovie ou Vienne et Salzbourg. »
Une brochure symbole de renouveau
Sortie en début d’année, la nouvelle brochure 2025 marque le retour de Step Travel sur le devant de la scène.
« C’est notre première brochure depuis février 2020 », se réjouit Géraldine Chachourine.
Elle met en avant les destinations historiques de l’ex-URSS, Géorgie, Arménie, Ouzbékistan, souvent méconnues des agents.
« Nous maîtrisons ces zones et voulons rappeler que nous restons spécialistes du Caucase et de l’Asie centrale. »
Disponible en ligne, la brochure privilégie la clarté et l’inspiration : pas de tableaux de prix à rallonge, mais des idées de circuits et de séjours personnalisables.
« C’est notre première brochure depuis février 2020 », se réjouit Géraldine Chachourine.
Elle met en avant les destinations historiques de l’ex-URSS, Géorgie, Arménie, Ouzbékistan, souvent méconnues des agents.
« Nous maîtrisons ces zones et voulons rappeler que nous restons spécialistes du Caucase et de l’Asie centrale. »
Disponible en ligne, la brochure privilégie la clarté et l’inspiration : pas de tableaux de prix à rallonge, mais des idées de circuits et de séjours personnalisables.
Russie : « aucune reprise n’est envisageable à court terme »
Pour l’avenir, les fondatrices restent prudentes. « Nous ne cherchons pas à ouvrir une destination pour ouvrir une destination. Être spécialiste, c’est connaître parfaitement son terrain », affirme Géraldine Chachourine.
Quant à la Russie, aucune reprise n’est envisageable à court terme : absence de vols, contraintes bancaires, réticence des voyageurs. « Les obstacles sont trop nombreux. Les Français ne sont pas prêts », constate la directrice de production de Step Travel.
Le mot d’ordre reste inchangé : la qualité avant la quantité. « Notre credo, conclut Blandine Vignals, c’est la rigueur, la proximité et le service. Nous avançons pas à pas, en restant fidèles à notre esprit d’origine. »
Quant à la Russie, aucune reprise n’est envisageable à court terme : absence de vols, contraintes bancaires, réticence des voyageurs. « Les obstacles sont trop nombreux. Les Français ne sont pas prêts », constate la directrice de production de Step Travel.
Le mot d’ordre reste inchangé : la qualité avant la quantité. « Notre credo, conclut Blandine Vignals, c’est la rigueur, la proximité et le service. Nous avançons pas à pas, en restant fidèles à notre esprit d’origine. »
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre