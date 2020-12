Synergie, alliance... balladins lance un appel aux chaînes volontaires et hôtels indépendants

TourMaG.com - Le secteur HCR (Hôtellerie, café, restauration) s'est mobilisé lundi 14 décembre 2020 à Paris pour demander au gouvernement de elaisser travaillere les professionnels du secteur pour reprendre le mot d'ordre lancé par le GNI et l'UMIH*... Vous inscrivez-vous dans ce mouvement ?



David Morel : Oui nous nous inscrivons dans ce mouvement de contestation. Plusieurs de nos hôteliers de province ont fait le déplacement lundi pour participer à la manifestation. Malgré les aides importantes de l'Etat, nous sommes très pénalisés. L'activité est à la fois impacté par le manque de touristes, l'annulation de tous les événements et enfin par la fermeture des restaurants...



C'est très compliqué et le moral des gérants et propriétaires d'hôtels est au plus bas. Ce qui est difficile à gérer c'est le manque de visibilité.



D'ailleurs chez balladins notre support d'assistance aux hôteliers a changé de fonction. Nous apportons aujourd'hui un soutien moral ainsi qu'un support pour obtenir les aides et permettre aux entreprises de s'en sortir au niveau de la trésorerie.



Même si nous ne sommes pas sur les segments 4 et 5 étoiles qui sont les plus affectés par cette crise, l'impact reste important chez balladins.