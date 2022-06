TUI Group : Fritz Joussen cède sa place de PDG à Sebastian Ebel

Fritz Joussen a déclaré : "Lorsque la pandémie du printemps 2020 nous a transformés en une entreprise sans activité pratiquement du jour au lendemain, toute notre attention s'est concentrée sur un objectif : sauver TUI.



La gestion immédiate de la crise, qui consistait à assurer la survie du groupe, est désormais terminée. Nous disposons d'un niveau élevé de liquidités, nous n'utilisons plus les lignes de crédit de l'État et l'activité opérationnelle est de retour : comme annoncé, nous prévoyons un été fort en voyages, presque au niveau de 2019.



Sous une nouvelle direction, TUI entame maintenant le prochain chapitre : un retour à une croissance rentable - bien sûr couplé à des tâches issues de la crise : réduction de la dette, renforcement du bilan et poursuite de la transformation de TUI. (...) Maintenant que la crise existentielle a été maîtrisée, le moment est venu de procéder à un changement à la tête de TUI.



Je me réjouis que Sebastian Ebel, un nouveau CEO avec lequel j'ai entretenu une longue relation de confiance, prenne la relève. Avec lui, TUI est entre de très bonnes mains. Sebastian Ebel ramènera TUI sur le chemin de la croissance".