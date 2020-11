TUI fly vole vers le Maroc depuis Metz, Orly et Bordeaux

TUI fly opère depuis le 12 novembre des vols vers le Maroc. Les vols sont assurés depuis les aéroports de Metz, d’Orly et de Bordeaux, à destination de Casablanca, de Rabat, d’Oujda et de Marrakech.



" Ce premier programme est un programme de vols réduit dont le développement et le potentiel prolongement dépendra des décisions des gouvernements respectifs et de l’évolution de la pandémie " explique un communiqué de presse.



Programme à partir du 12 novembre :



- Metz – Casablanca : 1x/semaine, tous les jeudis, à partir du 12 novembre;

- Orly – Casablanca : 2x/semaine, les vendredis et les dimanches, à partir du 13 novembre ;

- Orly –Rabat : 2x/semaine, les lundis et les samedis, à partir du 14 novembre ;

- Orly – Oujda : 2x/semaine, les mardis et les samedis, à partir du 14 novembre ;

- Bordeaux – Casablanca : 1x/semaine, les mardis, à partir du 17 novembre ;

- Orly – Marrakech : 2x/semaine, les lundis et les samedis, à partir du 21 novembre.