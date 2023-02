Tarifs aériens : l’Afrique du Nord s'affiche en légère baisse

A l’international, la hausse des prix continuent également. En glissement annuel, l’augmentation est de 22 % entre janvier 2022 et janvier 2023.



"Pour le réseau international moyen-courrier, le faisceau Espace Economique Européen - Suisse et dans une moindre mesure le faisceau Autres pays d’Europe sont les plus touchés par une augmentation (respectivement 27,6 % et 10,2 %) qui reste encore portée principalement par les transporteurs à bas-coûts.



En revanche, l’Afrique Nord et Levant est quant à elle en légère baisse (-1,5 %) pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire" précise la DGAC.



Le long-courrier enregistre aussi une augmentation de 18,9 %. Des hausses sensibles de tarifs sont observées sur le Moyen Orient (26,4 %) et sur l’Asie/Pacifique (36,3 %). Tandis que l’Afrique subsaharienne et l’Amérique du Nord affichent des évolutions plus faibles (respectivement 10,6 % et 9,8 %).