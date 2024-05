Teleport IN : quand le voyage rend joyeux les assignés à résidence ! 🔑

Tous les trois mois, la filmographie est modifiée, pour offrir de nouvelles expériences. Et les synergies sont grandes entre l'activité de tour-operating et celle du voyage virtuel.



Les équipes profitent des visites de repérage, lors de visites d'hôtels ou attractions, pour tourner des images à 360°. Un film ne se monte pas n'importe comment, Teleport IN a un scénario bien défini, mais qui a évolué au fil du temps.



" Nous avons un cahier des charges. Finalement, cela peut paraitre étonnant, mais nous revenons sur les principaux lieux d'une destination. Nous avons remarqué que si nous sortions trop des sentiers battus, les participants se plaignaient un peu.



Un peu comme les voyages réels, nous programmons les incontournables, puis nous rencontrons des locaux et proposons des scènes de vie. "



La contemplation n'a pas vraiment sa place dans les voyages virtuels. Non pas que le format ne s'y prête pas, mais le public, souvent isolé, préfère vivre des moments uniques et plonger dans des bains de foule, des lieux grouillants de vie, comme pour s'extraire l'espace de quelques secondes des 4 murs entre lesquels ils sont assignés.



" Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, les anciens n'ont pas plus de problème par rapport au port du casque virtuel que le reste de la société, au contraire, ils sont curieux, " analyse le fondateur de Shanti Travel.



La difficulté de développement de la start-up ne réside ni dans le public et encore moins dans les moyens techniques, mais plutôt dans ceux financiers des établissements.



Pour cela, Teleport IN aide les structures à trouver des financements pour accueillir ses animations.



Et après bientôt 4 ans, l'activité est soutenue pour les 7 employés de l'entreprise. Incubée à Wilco, la jeune pousse a participé au salon VivaTech, et est soutenue par des assurances maladie.